В Подольске Одесской области понизили тарифы на тепло

В январе абоненты «Подольсктеплокоммунэнерго» меньше заплатят за централизованное отопление. Связано это с удешевлением газа.

Таким образом, тариф составит:

– при наличии прибора учета тепла – 1617 грн. за 1 Гкал.;

– при отсутствии счетчика – 33,79 грн. за 1 кв. метр.

Новые тарифы действуют с 17 декабря.

Напомним, что прежняя цена тепла также была установлена не так давно – 20 ноября. Тогда при наличии прибора учета тариф составил 1733,91 грн. за 1 Гкал., при отсутствии счетчика – 36,22 грн. за 1 кв. метр.

Фото: kor.ill.in.ua

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