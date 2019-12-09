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Новости Одессы и Одесской области

В Пассаж въехал старый одесский трамвай

В Пассаж въехал старый одесский трамвай

Не стоит беспокоиться: трамвайный вагон в стиле ретро не сошел с рельс, тем более, что трамваи мимо одесского Пассажа давно не проезжают по причине реконструкции ул. Софиевской.

Вы в Одессе, а значит, будьте готовы к сюрпризам, причем не только в разгар туристического сезона. Вот вам свежайший: старый Пассаж пополнился новейшим арт-объектом старейшего вида. А именно: здесь теперь стал на прикол трамвайный вагон «под раньшее время».

Вагончик очень позитивный, чисто одесский, с портретами всех, кто принес славу города — от Дерибаса с Маразли до «героев нашего времени».

Изучаем портрет и читаем всяческие признания в любви от имени Одессы к ее горожанам и гостям, радостные приветствия и прочие чисто одесские штучки. Среди «цацок и пецок» — стихотворные строки в одесском же духе.

В общем, любимая тема «все начиналось в Одессе и здесь же продолжается» теперь шикарно подана в виде этого вагончика, с одной стороны которого висит замок. На мой вопрос, «шо же это за чудо такое?» получили сразу три варианта ответов: мини-кафешка, сувенирный ларек, просто арт-объект».

Что бы ни было — все равно очень даже. В очередной раз продемонстрирована одесская гостеприимность, причем исключительно в стиле Южной Пальмиры.

И как же «потрясающе» смотрится на фоне этого нового развеселого туристического арт-объектика, этого милейшего мультяшного вагончика страшилка в виде черепа с надписью: «Welсome to Odessa», изображенная рядышком на витрине!..

Вы таки в Одессе…

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Мария Котова
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