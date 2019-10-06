В парке Шевченко устроили перформанс об уличном хамстве в Одессе

Участники выступления просили кого-то из аудитории рассказать историю общения с незнакомцами, а затем воспроизводили ее в мини-сцене, чтобы рассказчик узнал себя или своего собеседника. Основная цель перформанса – взгляд со стороны на общение между незнакомыми людьми, в частности, в Одессе.

В парке ЦПКиО имени Шевченко прошел нелинейный перформанс, на котором пять человек попытались изобразить «резкость» и недоверие в общении с незнакомцами в Одессе. Ведущая представления, одна из организаторов арт-мастерской «Пульс города» Наталья Вайнилович, рассказала нашему корреспонденту, что часто слышит от знакомых рассказы о хамстве или агрессивном общении в быту, скандалах в маршрутках.

А Привоз она вообще считает эпицентром не самого приятного общения. Поэтому группа актеров через искусство хотела показать, как происходит случайное общение, и дать возможность рассказчику взглянуть на все со стороны.

Перед выступлением актеры пояснили суть происходящего, используя всего одну фразу: «я здесь, чтобы рассказать твою историю».

Одним из первых вызвался рассказать свою историю мужчина, который представился как «Андрюха». Он сказал, что общаться с незнакомцами ему вовсе не тяжело, и чувствует он себя при этом комфортно. А когда ведущая задала вопрос: «расскажите, как вы заводите разговор с неизвестным вам человеком?», «Андрюха» сказал, что просто подходит и начинает говорить, мол, мы же тут все одесситы. На основе его рассказа актеры утрированно показали легкую наглость в юмористической форме мужчины, который «просто подходит и начинает говорить», сопровождая выступление фразой «мы же тут все одесситы». Мужчина, увидев себя со стороны, не мог не улыбнуться.

Еще одну историю рассказал одессит Олег. Вчера на остановке он стал свидетелем такой ситуации: иностранец подошел к окошку магазина, чтобы купить сигареты, а после того, как купил, спросил у продавца, почему он не улыбается. Когда иностранец повернулся, то увидел улыбающегося Олега. «Вот, видите – он улыбается. А вы почему нет?», – сказал иностранец торговцу.

В свою очередь, актеры попытались изобразить будни продавца и его желание улыбаться в конце трудового дня. Не забыли показать и улыбчивого рассказчика.

В это же время проходил и другой перформанс. Представители «Импульса Одессы» пытались заговорить с прохожими и попросить дать разрешение разрисовать ладонь красками, а затем оставить отпечаток на большом полотне.

К концу представления набралось около семи историй, которые актеры объединили воедино.

«Мы начинаем с малых шагов. Через такие перформансы мы подключаем людей к нашему проекту, к подобным темам. Чтобы люди задумались над тем, как они общаются, и что видит собеседник», – подытожили организаторы.

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