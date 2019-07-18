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Новости Одессы и Одесской области

В парке Преображенский пройдет квест с поиском призов

В парке Преображенский пройдет квест с поиском призов

С 19 по 21 июля в парке Преображенский, где сейчас проходит Фестиваль гигантских китайских фонарей, состоится квест на тему китайских сказок и легенд.

Суть квеста в том, чтобы разгадать загадку и найти ценный приз возле одной из световых инсталляций. Каждая из представленных инсталляций символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Среди них – сады панд и фламинго, аллея влюбленных, лес с оленями, а также 40-метровый огнедышащий дракон.

Фестиваль гигантских китайских фонарей
Фестиваль гигантских китайских фонарей
Фестиваль гигантских китайских фонарей
Фестиваль гигантских китайских фонарей

По словам организаторов, посетители смогут почувствовать себя настоящими сыщиками в поисках клада и полностью окунуться в атмосферу Древнего Китая.

Победители квеста получат билеты в самый большой аквапарк Одессы, а также пригласительные на концерт группы «Мачете» от партнеров мероприятия – Летнего театра «Морвокзал».

Начало квеста в 21.30 (у центральной аллеи парка)

Подробности по ссылке:

https://www.facebook.com/events/296594704560455/?active_tab=discussion

Напоминаем, что Фестиваль гигантских китайских фонарей продлится до 25 августа. Выставка с успехом прошла в 40 странах мира – Одесса стала вторым городом Украины, куда привезли всемирно известные инсталляции.

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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