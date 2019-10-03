Как в Париже пиарят туристические фишки Одессы

Международная туристическая выставка «IFTM Top Resa» в Париже, начавшись на днях, продлится до 4 октября.

В ней участвуют представители турбизнеса, операторы, перевозчики и агентства. В целом — 1,7 тысяч компаний из разных уголков мира.

Впервые в этом году на выставку в Париж поехали одесситы.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Южную Пальмиру популяризируют как привлекательное для туристов место, подробно рассказывая обо всех ее преимуществах. Одессу представляют как город, который будет интересно посетить в любое время года.

Кроме того, одесситы там обзаводятся полезными знакомствами и договариваются о сотрудничестве. В частности, у стенда с материалами о южном городе засветилась директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Фото: omr.gov.ua