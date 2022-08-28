В Одесу поступили тесты определения оспы обезьян: новая эпидемия на подходе?

Врачи эпидемиологи Одесской области готовы к борьбе с оспой обезьян (monkeypox) – новой опасной инфекцией, которая распространяется по миру.

Об этом сообщили в ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».

Одесская область готова выявлять обезьянью оспу и бороться с ней

Хотя на территории нашей страны случаев заболевание не зафиксировано, вирус вплотную подходит к границам Украины. Так, случаи заражения оспой обезьян уже зафиксированы в Молдове, Румынии, Латвии и Польше.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в мире Украина, в том числе и Одесская область, начала подготовку к чрезвычайной ситуации.

Министерство здравоохранения Украины сработало на опережение и предоставило регионам тест-системы для диагностики обезьяньей оспы.

Вирусологической лабораторией отдела исследований биологических факторов ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» получено 6 наборов ПЦР-тестов для проведения 150 исследований. Лаборатория имеет необходимое современное оборудование, укомплектованное обученными кадрами. Результаты ПЦР-диагностики можно получить уже через 4 – 6 часов от начала исследований, что позволяет своевременно реагировать на чрезвычайное событие.

В августе текущего года ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины», при поддержке ВОЗ, проведена онлайн-подготовка специалистов эпидемиологического профиля ООЦКПХ и медицинских работников учреждений здравоохранения по вопросам эпиднадзора, диагностики и профилактики оспы обезьян.

В настоящее время область готова к вероятной опасности.

Обезьянья оспа – чрезвычайная ситуация мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения World Health Organization Ukraine 23 июля текущего года объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией мирового масштаба в сфере здравоохранения. Это самый высокий уровень опасности, которую организация может предоставить эпидемии или пандемии.

Сегодня вирус оспы обезьян уже обнаружен в 92-х странах мира. В общей сложности зафиксировано более 35 тысяч инфицированных, из которых 12 человек скончались. Наиболее массовые вспышки заболевания эпидемиологи фиксируют сегодня в Соединенных штатах и ​​Бразилии, Испании, Германии и Великобритании.

Обезьяна оспа не новая инфекция – ее впервые зарегистрировали в 1958 году у обезьян, а в 1970 году – у людей. Ранее вспышки инфекции регистрировались только на территории Африки.