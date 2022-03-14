В Одессу прибыл гуманитарный груз для животных: коты и собаки будут сыты

Сухой корм для домашних животных от немецкой компании PETA International прибыл в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Всего из Германии прибыло 23 тонны корма. Его поставка стала возможной, благодаря координации с немецкой компанией Одесского горсовета и Суворовского отделения Кинологического союза Украины.

Корм для собак и кошек был распределен по всем районам Одессы.

В первую очередь гуманитарную помощь направили в приюты и питомники, где находится большое количество животных. Получить корм для своих домашних питомцев могли и одесситы. Часть гуманитарного груза была отправлена в Белгород-Днестровский, Южный, Фонтанку, поселок Светлое и Николаев.

Новые поставки в Одессу сухого корма для кошек и собак ожидаются к концу недели.