В Одессу прибыл гуманитарный груз для животных: коты и собаки будут сыты

Сухой корм для домашних животных от немецкой компании PETA International прибыл в Одессу.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Всего из Германии прибыло 23 тонны корма. Его поставка стала возможной, благодаря координации с немецкой компанией Одесского горсовета и Суворовского отделения Кинологического союза Украины.
Корм для собак и кошек был распределен по всем районам Одессы.
В первую очередь гуманитарную помощь направили в приюты и питомники, где находится большое количество животных. Получить корм для своих домашних питомцев могли и одесситы. Часть гуманитарного груза была отправлена в Белгород-Днестровский, Южный, Фонтанку, поселок Светлое и Николаев.
Новые поставки в Одессу сухого корма для кошек и собак ожидаются к концу недели.