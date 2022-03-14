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В Одессу прибыл гуманитарный груз для животных: коты и собаки будут сыты

В Одессу прибыл гуманитарный груз для животных: коты и собаки будут сыты

Сухой корм для домашних животных  от немецкой компании PETA International прибыл в Одессу.

Рецепты

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Всего из Германии  прибыло 23 тонны корма.  Его поставка стала возможной, благодаря координации с немецкой компанией Одесского горсовета и Суворовского отделения Кинологического союза Украины.

Корм для собак и кошек был распределен по всем районам Одессы.

В первую очередь гуманитарную помощь направили в приюты и питомники, где находится большое количество животных. Получить корм для своих домашних питомцев могли и одесситы. Часть гуманитарного груза была отправлена в Белгород-Днестровский, Южный, Фонтанку, поселок Светлое и Николаев.

Новые поставки в Одессу сухого корма для кошек и собак ожидаются к концу недели.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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