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В Одесскую область вернулись речные бобры (фото)

В Одесскую область вернулись речные бобры (фото)

На территории Дунайского биосферного заповедника экологи заметили речных бобров.
Об этом сообщает природоохранная организация Rewilding Ukraine на своей странице в Facebook.

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Еще в начале марта на берегу реки специалисты заметили признаки деятельности бобра. Но после того как животное попало в объектив фотокамеры, все сомнения исчезли.

бобра засняла фотокамера

Отметим, несколько сотен лет назад бобры жили по всей территории Украны. Но в 30-х годах прошлого века их стали массово уничтожать. Позже, благодаря запрету на охоту, их численность удалось восстановить.

Как рассказал заместитель директора по научной работе Дунайского биосферного заповедника Максим Яковлев, в основном бобры живут в бассейне Днепра и реках востока Украины. Теперь они есть и в Одесской области. Специалисты предполагают, что переселились они в дельту Дуная с территории Румынии.

Напомним, в Одесской области создадут национальный природный парк «Куяльницкий».

Фото: rewildingUA

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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