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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе подняли цены на проезд в маршрутках: как выросли тарифы

В Одесском регионе подняли цены на проезд в маршрутках: как выросли тарифы

Плату за проезд подняли в городе Болград. Перевозчик обосновывает это необходимостью повышения минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Болградской районной государственной администрации.

По информации властей, повышение зарплаты в новом году повлекло за собой рост прямых затрат основного перевозчика в городе.

Таким образом ООО «Болградтрансавто» ввело новые тарифы на обслуживание пригородных и внутригородских автобусных маршрутов.

«Первый измаильский» сообщает, что такой новогодний «подарок» уже не новинка в Болграде – подъем цен на проезд может вскоре стать традицией перевозчика.

Дело в том, что ООО «Болградтрансавто» в начале прошлого года также подняло цены на 10%. А вот снижение цен на горюче-смазочные материалы никак не повлияло на стоимость проезда.

Фото: 1izmail.com, unian.net

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Артем Виноградов
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