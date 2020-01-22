В Одесском регионе откроют три новых детских сада

Об этом пишет izmacity.com со ссылкой на решение исполкома.

Так, в мэрии рассмотрят вопрос о том, чтобы передать в управление отдела образования несколько нежилых помещений.

Так, по словам мэра Андрея Абрамченко, уже в этом году могут достроить детский сад “Светлячок” в микрорайоне Южный, в следующем – “Ивушку” в границах улиц Гагарина и Репина.

Еще одно дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию на улице Поперечной. Сад хотят сделать на 230 мест.

Фото: christophwiederkehr.at

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