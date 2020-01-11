В одесском парке выросли горы снега (фото)

Одесситы негодуют по поводу того, что вот, мол, уже почти половина зимы миновала, а снега город так и не увидел. Между тем, как говорят в Одессе, «надо знать места». В данном случае — снежные.

Мы в Одессе, а здесь, как известно, возможно все. Корреспондент «Одесской жизни» зафиксировала поистине уникальный в своем роде момент, как в разгар довольно теплой и бесснежной (во всяком случае, пока) зимы, одесситы играют в снежки и даже делают заготовки для снеговика.

Как такое может быть? Очень даже может: тут все — как в сказке «Двенадцать месяцев»: где-то расцветают весенние цветы, а где-то — лежат целые горки снега.

О цветах «Одесская жизнь» уже рассказывала, а насладиться снежком можно, побывав в парке им. Т.Г.Шевченко, рядом с не так давно открывшимся катком. Благодаря ему, как вы уже догадались, рядом и выросли снежные горки — неподалеку, на поляне.

Одесситы — в восторге, особенно дети. Один одесский папа, чей четырехлетний сын никак не мог отойти от холодной снежной «диковинки», даже огорчился, что «не захватил с собой санки».

Снега довольно много, и хотя он, конечно, тает, все равно получается – как в сказке: хотите снега в бесснежную зиму? Получайте!

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