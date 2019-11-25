В одесском парке виноградной лозой подружили украинцев с грузинами (фото)

Памятник в честь дружбы украинского и грузинского народов появился в парке им. Горького на Черемушках.

Металлическое изваяние называется «Виноградная лоза» и вид имеет соответствующий: это куст со свисающими с него налитыми гроздьями поспевших ягод.

Установили памятник по инициативе первых лиц города.

Церемонию открытия изваяния посетил, в частности, консул-руководитель Консульства Грузии в Одессе Торнике Берекашвили. По его мнению, символический знак лучшим образом способен обозначить тесные связи Грузии и Украины.

Наш корреспондент тоже побывал у памятника – лозы. Его можно найти возле кинотеатра “Москва”.

Памятник небольшой и не очень броский. Рядом – описание на украинском и грузинском языках.

По наблюдению нашего корреспондента, большинство прохожих его особо не замечают. Разве что табличка у самого тротуара указывает на то, что стоит обратить внимание на новую достопримечательность.

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