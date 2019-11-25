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Новости Одессы и Одесской области

В одесском парке виноградной лозой подружили украинцев с грузинами (фото)

В одесском парке виноградной лозой подружили украинцев с грузинами (фото)

Памятник в честь дружбы украинского и грузинского народов появился в парке им. Горького на Черемушках.

Металлическое изваяние называется «Виноградная лоза» и вид имеет соответствующий: это куст со свисающими с него налитыми гроздьями поспевших ягод.

Лозой чиновники решили скрепить дружеские узы двух народов

Лозой чиновники решили скрепить дружеские узы двух народов

Установили памятник по инициативе первых лиц города.

Церемонию открытия изваяния посетил, в частности, консул-руководитель Консульства Грузии в Одессе Торнике Берекашвили. По его мнению, символический знак лучшим образом способен обозначить тесные связи Грузии и Украины.

Наш корреспондент тоже побывал у памятника – лозы. Его можно найти возле кинотеатра “Москва”.

Памятник небольшой и не очень броский. Рядом – описание на украинском и грузинском языках.

По наблюдению нашего корреспондента, большинство прохожих его особо не замечают. Разве что табличка у самого тротуара указывает на то, что стоит обратить внимание на новую достопримечательность.

Табличка приглашает горожан поближе взглянуть на новый арт-объект

Табличка приглашает горожан поближе взглянуть на новый арт-объект

 

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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