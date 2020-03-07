В Одессе разрушается памятник в честь героев-освободителей города

В парке имени Шевченко оказался поврежденным Памятник неизвестному матросу, что на Аллее славы.

У мемориала треснул барельеф в честь героев-освободителей Одессы.

Об этом сообщает topor.od.ua.

Трещина достаточно большая и глубокая. Она буквально раскалывает барельеф напополам.

Отметим, что памятник морякам, участвовавшим в освобождении города, открыли 9 мая 1960 года. Он входит в состав мемориального комплекса, состоящего из братских могил, где похоронены воины Красной Армии, а также 21-метрового гранитного обелиска, у подножья которого горит вечный огонь.

Фото: topor.od.ua

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