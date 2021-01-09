В одесском Пале-Рояле появилась литературная табличка памяти Валентина Катаева (фото)

Об этом рассказал на своей странице в Facebook сотрудник Зеленого театра Сергей Ровинский. На ней приведена цитата Валентина Катаева из романа-хроники «Кладбище в Скулянах», посвященная Пале-Роялю:

«Бабушка и дедушка, сделав покупки и распорядившись о доставке их на новую квартиру, веселые и довольные, напоследок отправились в Пале-Рояль — маленькую изящную копию парижского Пале-Рояля — и там, сев за круглый железный столик под сенью платанов, съели в кондитерской две порции пунша-гляссе, которым славилась эта кондитерская…».

Литературные знаки (таблички) проекта «Чтение на дом» стали устанавливать в Одессе в прошлом году.

Это литературно-информационные таблички с упоминанием одесских адресов в произведениях классиков. В 2019 году Одесса была включена ЮНЕСКО в перечень творческих городов мира в области литературы, и в Зеленом театре был создан проект «Чтение на дом». Авторы проекта составляют перечень одесских мест, которые описаны в литературе разных лет и на разных языках.

Фото: Сергей Ровинский/Фейсбук