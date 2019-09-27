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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском медине проведут выборы ректора

В Одесском медине проведут выборы ректора

Единственным выходом из конфликта между Министерством здравоохранения и бывшим ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном являются выборы нового ректора.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью «Левому берегу».

По ее словам, из-за скандалов в медине студенты не получают стипендии, а сотрудники — зарплаты. Множество судебных решений, вынесенных ранее, на самом деле проблемы не решают. Выход из этой ситуации Скалецкая видит в проведении выборов ректора.

Напомним, «страсти» в Одесском медине начались в середине июля 2018 года. Тогда экс-ректор Валерий Запорожан не позволил провести в вузе проверку, после чего он был уволен Минздравом. Исполняющим обязанности ректора назначили заведующего кафедрой психологии Константина Аймедова. Сам Запорожан объявил, что считает свое увольнение незаконным, и ушел на долгий больничный.

Вследствие этого все документы, подписанные экс-руководством вуза во главе с Запорожаном, являются недействительными. Как и дипломы, которые в этом году получили студенты одесского медина.

Фото: Левый берег

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