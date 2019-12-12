В одесском худмузее предлагают купить годовой абонемент: что это и сколько стоит

В художественном музее Одессы придумали, как помочь с развитием храму искусства.

Как вариант, для одесситов и гостей города выпустили подарочный абонемент Member Card. С ним можно ознакомиться по ссылке и тут же онлайн заказать.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

За вырученные от продажи средства музей обещают еще больше преобразить и добавить новых технологий.

Стоимость карты – тысяча гривен. Те, кто ее купит, смогут весь год свободно посещать музейные выставки, экскурсии, лекции.

Кроме того, владельцам карты будет позволено сколько угодно в 2020 году приходить, чтобы полюбоваться основной экспозицией.

Фото: пресс-служба худмузея в Одессе

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