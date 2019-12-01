fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В одесском ботаническом саду поспели плоды на клубнично-малиновом дереве (фото)

В одесском ботаническом саду поспели плоды на клубнично-малиновом дереве (фото)

Сотрудники одесского ботсада похвастались экзотическим “обитателем”.

Так, на старой территории сада растет кудрания, которую одни называют клубничным деревом, другие – малиновым.

Об этом работники ботанического сада написали в facebook, показав фотографии экзота.

Дерево фруктовое, на нем уже созрели плоды. С виду они напоминают ягоды шелковицы, а на вкус – как хурма, инжир и арбуз. Говорят, очень сочные, нежные и сладкие.

Это дерево - экзот в наших краях

Это дерево – экзот в наших краях

В Одессе такие деревья – редкость. Их много сажают в Восточной Азии, которая является для кудрании родиной. А в Китае клубничные деревья растут на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.

Кудранию часто высаживают как живую изгородь, чтобы озеленить территорию и укрепить грунт. Листья кудрании приходятся по вкусу шелкопрядам, из веток производят желтый краситель, а из коры – бумагу. Кроме того, у кудрании – ценная древесина, из нее изготавливают сувениры, мебель и даже музыкальные инструменты.

Из древесины кудрании изготавливают даже музыкальные инструменты

Из древесины кудрании изготавливают даже музыкальные инструменты

Фото: facebook Ботанического сада Одессы

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Здравствуй, дерево — прощай, дерево: что в Одессе происходит с озеленением?
    Здравствуй, дерево — прощай, дерево: что в Одессе происходит с озеленением?

    По каким-то причинам то там, то здесь наблюдаем, как в городе спиливаются деревья. Одесситы негодуют: они, мол, были совершенно здоровы, теперь будет нечем дышать.
    Так совсем недавно при реконструкции Адмиральского проспекта прямо в процессе озеленения коммунальщики спилили восемь платанов. Причем местные жители утверждают, что деревья не были ни старыми, ни аварийными. Одесситы так возмутились, что даже вызвали полицию. Но в «Горзелентресте» объяснили, что деревья были сухими, и предоставили акт на износ, который был выдан экологической инспекцией. Кстати, взамен обещали высадить молодые саженцы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Непогода: деревопад в Одессе продолжается
    Непогода: деревопад в Одессе продолжается

    За последние сутки в Одессе из-за сильного ветра повалены 18 деревьев и 6 крупных веток. Зафиксированы 10 обрывов электросетей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Теплая осень: как это отразится на садовых растениях?
    Теплая осень: как это отразится на садовых растениях?

    В редакцию пришло письмо от одесситки Светланы Яровой: «Благодаря затяжной теплой осени до сих пор находимся с мужем на даче, да вот смущает повторное цветение яблони и вишни, буйно цветут розы. Как это все скажется на зимовке растений, развитии заболеваний и вредителей? Что сейчас нужно предпринять?
    Отвечает Юрий Руденко, редактор газеты «Одесский дачник».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Сильный ветер валит деревья в Одессе: заблокировано движение трамвая, повреждены машины
    Сильный ветер валит деревья в Одессе: заблокировано движение трамвая, повреждены машины

    Жителей Одессы просят осторожно передвигаться по улицам и не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач. Из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Здравствуй, дерево – прощай, дерево: что в Одессе происходит с озеленением?
    Здравствуй, дерево – прощай, дерево: что в Одессе происходит с озеленением?

    По каким-то причинам мы все чаще наблюдаем, как в городе спиливаются деревья. Одесситы негодуют: они, мол, были совершенно здоровы, теперь будет нечем дышать. Или другая картина: подул ветер — дерево падает, зачастую на чье-то авто или дом, а бывает, что и люди травмируются. Снова негодование: дерево, мол, было больным, его давным-давно пора было снести…

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить