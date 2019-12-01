В одесском ботаническом саду поспели плоды на клубнично-малиновом дереве (фото)

Так, на старой территории сада растет кудрания, которую одни называют клубничным деревом, другие – малиновым.

Об этом работники ботанического сада написали в facebook, показав фотографии экзота.

Дерево фруктовое, на нем уже созрели плоды. С виду они напоминают ягоды шелковицы, а на вкус – как хурма, инжир и арбуз. Говорят, очень сочные, нежные и сладкие.

В Одессе такие деревья – редкость. Их много сажают в Восточной Азии, которая является для кудрании родиной. А в Китае клубничные деревья растут на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.

Кудранию часто высаживают как живую изгородь, чтобы озеленить территорию и укрепить грунт. Листья кудрании приходятся по вкусу шелкопрядам, из веток производят желтый краситель, а из коры – бумагу. Кроме того, у кудрании – ценная древесина, из нее изготавливают сувениры, мебель и даже музыкальные инструменты.

Фото: facebook Ботанического сада Одессы

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