В одесском ботаническом саду поспели плоды на клубнично-малиновом дереве (фото)

Сотрудники одесского ботсада похвастались экзотическим “обитателем”.
Так, на старой территории сада растет кудрания, которую одни называют клубничным деревом, другие – малиновым.
Об этом работники ботанического сада написали в facebook, показав фотографии экзота.
Дерево фруктовое, на нем уже созрели плоды. С виду они напоминают ягоды шелковицы, а на вкус – как хурма, инжир и арбуз. Говорят, очень сочные, нежные и сладкие.
В Одессе такие деревья – редкость. Их много сажают в Восточной Азии, которая является для кудрании родиной. А в Китае клубничные деревья растут на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.
Кудранию часто высаживают как живую изгородь, чтобы озеленить территорию и укрепить грунт. Листья кудрании приходятся по вкусу шелкопрядам, из веток производят желтый краситель, а из коры – бумагу. Кроме того, у кудрании – ценная древесина, из нее изготавливают сувениры, мебель и даже музыкальные инструменты.
Фото: facebook Ботанического сада Одессы
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