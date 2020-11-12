В одесской поликлинике закопали письмо в будущее

В детской городской поликлинике №6 провели акцию «Капсула времени”. В металлическом тубусе закопали “послание к потомкам в 2050 год”.

Об этом сообщили в мэрии Одессы, принять участие в акции мог любой желающий, записав короткое видеобращение и отправив его на страницу поликлиники №6 в Facebook.

«За несколько месяцев собралось несколько десятков видеороликов, которые были помещены на цифровой носитель. Также информация была продублирована в бумажном виде на случай появления в будущем новых информационных технологий, которые сделают затруднительным прочтение флеш-карты. Капсула времени — это возможность для каждого одессита оставить след в истории, поделиться своими мечтами и планами, передать напутствие будущим поколениям», – отметил директор детской поликлиники №6 Сергей Горищак.

Открыть капсулу нужно будет через тридцать лет — в 2050 году.