В Одесской области жителей райцентра будут штрафовать за неопрятные фасады

Предпринимателей и владельцев бизнес-недвижимости будут строже наказывать за неопрятный вид фасадов и беспорядок на прилегающей территории.

А жителям частных домов придется раскошелиться за неубранную территорию, примыкающую к дому, выброшенный в неположенном месте мусор или выпас домашнего скота там, где это не предусмотрено.

Килийцам также запрещается складывать на улице бытовой и строительный мусор, уничтожать зеленые насаждения, сжигать сухие листья. За несоблюдение правил нарушителей оштрафуют. Размер штрафа составит от 20 до 80 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан, то есть от 340 грн. до 1360 грн.

Фото: po-ua.com

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