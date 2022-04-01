В Одесской области запретили посещать леса и ездить туда

Распространением начальника одесского ОВА запрещено посещение лесов и въезд к них на транспортных средствах.
Соответствующее распоряжение за номером № 135/А-2022 подписал начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
Это сделано с целью предупреждения и предотвращения реальной угрозы возникновения пожаров в природных экосистемах, а также оперативного и эффективного реагирования на возможные пожары и минимизации.
Исключение составляет только транспорт:
- Вооруженных Сил Украины,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и информации Украины,
- Национальной гвардии Украины,
- Службы внешней разведки Украины,
- Управления государственной охраны Украины,
- Министерства внутренних дел Украины,
- Государственной лесной охраны Украины,
- других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и транспортных средств, которые используются для лесохозяйственной цели.