В Одесской области запретили посещать леса и ездить туда

В алкогольных отделах одесских магазинов ажиотаж С 1 апреля в Одессе вновь можно купить алкоголь. Власти сняли запрет на продажу напитков крепостью до 30 градусов. Речь идет о пиве, вине, ликерах, шампанском. ПОДРОБНЕЕ

Одесский юмор: военный дневник простого обывателя Что бы ни происходило, а для пишущего одессита по-прежнему интереснее всего – люди, детали, фразочки, забавные диалоги. И за месяц наблюдений успел собраться целый дневник. ПОДРОБНЕЕ