В Одесской области запретили ловить раков: что грозит нарушителям?

В Одесской области с 20 ноября начал действовать запрет на промышленный и любительский лов раков в реке Дунай и придунайских озерах.
Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.
За каждый незаконно добытый экземпляр рака начисляются убытки в размере 25,5 грн. и штраф – 680 грн.
Срок запрета устанавливается на основе научных обоснований, которые предоставляет Одесский центр Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии.
Ранее в Одесской области ввели запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах.