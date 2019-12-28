В Одесской области задержали пенсионера, который убил собственного сына (видео)

Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе.
Там 44-летний мужчина напился и стал вымогать денег у старенькой матери.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Он набросился на нее, угрожая. А когда попытался ударить, за женщину вступился отец разбушевавшегося мужчины.
Он схватил со стола нож и с размаху ударил им сына в грудь. Тот от удара скончался на месте.
Тело пенсионер спрятал во дворе, его обнаружили под кучей мусор.
По факту происшествия открыто уголовное производство. Пожилому жителю области уже объявили о подозрении и задержали.
Фото: knifehacker.ru
Видео: ГУНП в Одесской области
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