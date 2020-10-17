Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области за 5 лет срубили почти 400 тыс. деревьев

В Одесской области за 5 лет срубили почти 400 тыс. деревьев

Телеканал «Интер» начинает всеукраинскую акцию «Посади дерево» и призывает всех неравнодушных людей присоединиться к этой инициативе. 

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Ежегодно в Украине уничтожается около 4,5 млн деревьев, а в Одесской области – около 80 тысяч. Это приводит не только к изменению климата и природным катаклизмам: массовая вырубка деревьев в лесополосах вдоль дорог и полей становится причиной опасного явления – пылевой бури. Чтобы избежать таких проблем, важно беречь зеленые насаждения и высаживать новые деревья.

«Мы все хотим быть здоровыми, мы все хотим дышать чистым воздухом и все беспокоимся о том, чтобы наши дети жили в нормальной экологической обстановке, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Что мы для этого можем сделать? Мы точно можем посадить деревья. Мы поддерживаем другие организации и людей, которые уже этим занимаются, и хотим, чтобы это движение стало масштабным и массовым. С учетом того, что мы – телевидение, которое способно объединять миллионы людей, я считаю, что наша инициатива может быть максимально эффективной».

Цель акции «Посади дерево» – привлечь внимание к проблеме сокращения количества зеленых насаждений и необходимости восстановления лесов по всей стране, а также популяризация высадки деревьев в черте населенных пунктов. Именно озеленение является единственным естественным способом очистки и охлаждения воздуха. Согласно исследованиям, климат в Украине станет более комфортным, если каждый взрослый житель нашей страны ежегодно будет высаживать хотя бы по 2 дерева.

Но чтобы посадить дерево, важно знать, как это правильно сделать. В рамках инициативы «Посади дерево» будет подробно и предметно объясняться алгоритм действий. В какие организации нужно обращаться, чтобы получить разрешение? Где и какие деревья лучше сажать? Где брать саженцы? Как ухаживать за зелеными насаждениями? Всю необходимую информацию об этом можно будет найти на сайте derevo.inter.ua, в сюжетах программ «Утро с Интером» и «Свiдок» на НТН, в специальных роликах и в социальных сетях «Интера».

Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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