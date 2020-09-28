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В Одесской области возле Шабо в аварии погиб человек

В Одесской области возле Шабо в аварии погиб человек

В воскресенье, 27 сентября, на выезде из села Шабо Одесской области в результате автостолкновения погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Предварительно установлено, что около 21:00 водитель Mitsubishi Outlander совершил касательное столкновение со встречным автомобилем ВАЗ. После столкносения иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. От полученных травм водитель Mitsubishi погиб на месте.

43-летний водитель ВАЗа с двумя пассажирами – женой и 16-летней дочерью – не пострадали. Сейчас полицейские устанавливают причины, которые привели к трагедии.

Ранее мы рассказывали, что в автокатастрофе под Одессой погибли двое молодых парней.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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