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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области спилили на дрова деревья вдоль оросительных сетей (фото)

В Одесской области спилили на дрова деревья вдоль оросительных сетей (фото)

В районе Великого Дальника, что в Беляевском районе, охотники и рыболовы заметили пеньки на месте многолетних деревьев в лесополосе.

Пропало больше десятка дубов и гледичий, росших вдоль оросительных сетей. Многим насаждениям было за 60, а некоторым и по 80 лет.

Об этом сообщил на странице в Facebook  депутат районного совета Сергей Кузьмук.

Вызвали полицию. Выяснилось, что деревья уничтожили браконьеры. Спилили все за десять дней.

“Организованная группа совершила дерзкое преступление, чтобы в дальнейшем сбыть древесину, распилив деревья на дрова”, – написал Сергей Кузьмук.

По его словам, браконьеры нанесли значительный ущерб государству. Его сумму опредилит государственная экологическая инспекция.

Сведения о правонарушении готовятся внести в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители разрабатывают мероприятия по задержанию злоумышленников.

Фото: Facebook Сергея Кузьмука

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