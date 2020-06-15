В Одесской области создадут 3D-модель античного города

Удачный момент: Одесса присоединится к новому туристическому проекту Власти Каменец-Подольского инициировали новый туристический проект. Его цель — популяризация путешествий по Украине. Власти Одессы уже выразили готовность присоединиться к проекту. Об этом сообщил заместитель Каменец-Подольского городского головы Вадим Савчук, пишет «Е». «Мы еще в мае понимали, что в связи с карантинными ограничениями туристические потоки не остановятся, но будут действовать больше в пределах Украины. И ПОДРОБНЕЕ

Куда поехать в Одесской области? Ананьев – город белых аистов Ананьев — не просто областной центр. Это город со своей историей, которая не уступает по своим загадкам и легендам даже самым известным городам Европы. Через Ананьев проходил чумацкий шлях, сюда приезжали многие исторические персоны, а неподалеку от города находится чудотворный источник. ПОДРОБНЕЕ