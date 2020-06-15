В Одесской области создадут 3D-модель античного города

Проектом будет заниматься коммунальное предприятие «Аккермантурист», сообщили в пресс-службе мэрии Белгород-Днестровского. Результат будет уже в сентябре.
Оплатит это Украинский культурный фонд, грант от которого выиграло КП. Размер гранта — 450 тыс. грн.
Планируется собрать и оцифровывать максимальное артефактов, которые были найдены на городище Тира, и сейчас хранятся в различных музеях Украины и стран бывшего СССР.
Напромним, на месте античной Тиры впоследствии построили средневековую крепость Аккерман.
Напомним, крепость для туристов вновь открыли 11 мая, после ослабления карантина.
Фото: официальный сайт Белгород-Днестровского