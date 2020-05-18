fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области согласовали план формирования четырех проблемных территориальных громад

В Одесской области согласовали план формирования четырех проблемных территориальных громад

Одесская облгосадминистрация окончательно согласовала предложения о формировании территориальных общин Болградского, Измаильского, Лиманского и Беляевского районов.

6 ОТГ создадут в Беляевском районе:

– Беляевская ОТГ (Беляевский горсовет, Майоровский, Мирненский, Ясковский, Троицкий и Граденицкий сельсоветы);

– Маяковская ОТГ (Маяковский сельсовет, Теплодарский горсовет, Удобненський сельсовет Белгород-Днестровского района, а также Надлиманский и Йосиповский сельсоветы Овидиопольского района);

– Нерубайская ОТГ (Нерубайский, Холоднобалковский, Дачненский сельсоветы и Егоровский сельсовет Раздельнянского района);

– Усатовская ОТГ (Усатовский, Августовский, Мариновский, Ильинский сельсоветы);

– Выгоднянская ОТГ (Выгоднянский, Березанский, Каменский, Кагарлицкий, Секретаровский и Васильевский сельсоветы);

– Великодальницкая ОТГ (Великодальницкий сельсовет и Петродолинский сельсовет Овидиопольского района).

5 ОТГ создадут Болградском районе:

– Болградская ОТГ (Болградская, Зализничненская, Табаковская, Виноградовская, Оксамитненская и Владиченская территориальные общины);

– Кубейская ОТГ (Кубейская, Ореховская и Виноградненская территориальные общины);

– Городненская ОТГ (Городненский, Александровский, Новотрояновский и Дмитровский сельсоветы);

– Василевская ОТГ (Васильевский, Каракуртский, Банивский, Голицкий и Калчивский сельсоветы);

– Криничненская ОТГ (Криничненский сельсовет и село Новоозерное Озерненского сельсовета Измаильского района).

3 ОТГ создадут в Измаильском районе:

– Измаильская городская ОТГ;

– Сафьяновская ОТГ (Сафьяновский, Матросский, Бросковский, Лощиновский, Багатянский, Ларжанский, Новонекрасовский, Старонекрасовский, Камышовский, Кислицкий, Первомайский, Муравлевский, Каменский, Утконосовский, Каланчакский сельсоветы и село Озерное);

– Суворовская ОТГ (Суворовский поссовет, Новопокровский и Кирничанский сельсоветы, Островненский сельсовет Арцизского района, Старотрояновский и Приозерненский сельсоветы Килийского района).

7 ОТГ будет в Лиманском районе:

– Доброславская ОТГ (Доброславский, Трояндовский, Шомполовский и Кремидовский сельсоветы);

– Визирская ОТГ (Визирский, Любопольский, Первомайский, Калиновский, Дмитровский и Кордонский сельсоветы);

– Красносельская ОТГ (Красносельский, Ивановский сельсоветы и Павлинский сельсовет Ивановского района);

– Курисовскую ОТГ (Курисовский, Сербковский, Новониколаевский и Каирский сельсоветы);

– Фонтанская ОТГ (Фонтанский, Крыжановский, Александровский и Новодофинивский сельсоветы);

– Южненская ОТГ (Южненская городская ОТГ, Новобилярский поссовет и Сычавский сельсовет);

– Черноморская городская ОТГ.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить