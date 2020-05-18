В Одесской области согласовали план формирования четырех проблемных территориальных громад

За рыбой с гранатой: в Одесской области задержали любителя нестандартной рыбалки Житель села Прилиманское Овидиопольского района пошел на «Гребной канал» глушить рыбу гранатой и петардами. На подозрительные взрывы быстро отреагировали сотрудники полицейской станции «Авангард». Об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе задержали иностранца, обокравшего авто экспедитора Воспользовавшись занятостью водителя разгрузкой товара, злоумышленник похитил из салона автомобиля его сумку со смартфоном и документами. ГУ Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ