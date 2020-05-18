В Одесской области согласовали план формирования четырех проблемных территориальных громад

Одесская облгосадминистрация окончательно согласовала предложения о формировании территориальных общин Болградского, Измаильского, Лиманского и Беляевского районов.
6 ОТГ создадут в Беляевском районе:
– Беляевская ОТГ (Беляевский горсовет, Майоровский, Мирненский, Ясковский, Троицкий и Граденицкий сельсоветы);
– Маяковская ОТГ (Маяковский сельсовет, Теплодарский горсовет, Удобненський сельсовет Белгород-Днестровского района, а также Надлиманский и Йосиповский сельсоветы Овидиопольского района);
– Нерубайская ОТГ (Нерубайский, Холоднобалковский, Дачненский сельсоветы и Егоровский сельсовет Раздельнянского района);
– Усатовская ОТГ (Усатовский, Августовский, Мариновский, Ильинский сельсоветы);
– Выгоднянская ОТГ (Выгоднянский, Березанский, Каменский, Кагарлицкий, Секретаровский и Васильевский сельсоветы);
– Великодальницкая ОТГ (Великодальницкий сельсовет и Петродолинский сельсовет Овидиопольского района).
5 ОТГ создадут Болградском районе:
– Болградская ОТГ (Болградская, Зализничненская, Табаковская, Виноградовская, Оксамитненская и Владиченская территориальные общины);
– Кубейская ОТГ (Кубейская, Ореховская и Виноградненская территориальные общины);
– Городненская ОТГ (Городненский, Александровский, Новотрояновский и Дмитровский сельсоветы);
– Василевская ОТГ (Васильевский, Каракуртский, Банивский, Голицкий и Калчивский сельсоветы);
– Криничненская ОТГ (Криничненский сельсовет и село Новоозерное Озерненского сельсовета Измаильского района).
3 ОТГ создадут в Измаильском районе:
– Измаильская городская ОТГ;
– Сафьяновская ОТГ (Сафьяновский, Матросский, Бросковский, Лощиновский, Багатянский, Ларжанский, Новонекрасовский, Старонекрасовский, Камышовский, Кислицкий, Первомайский, Муравлевский, Каменский, Утконосовский, Каланчакский сельсоветы и село Озерное);
– Суворовская ОТГ (Суворовский поссовет, Новопокровский и Кирничанский сельсоветы, Островненский сельсовет Арцизского района, Старотрояновский и Приозерненский сельсоветы Килийского района).
7 ОТГ будет в Лиманском районе:
– Доброславская ОТГ (Доброславский, Трояндовский, Шомполовский и Кремидовский сельсоветы);
– Визирская ОТГ (Визирский, Любопольский, Первомайский, Калиновский, Дмитровский и Кордонский сельсоветы);
– Красносельская ОТГ (Красносельский, Ивановский сельсоветы и Павлинский сельсовет Ивановского района);
– Курисовскую ОТГ (Курисовский, Сербковский, Новониколаевский и Каирский сельсоветы);
– Фонтанская ОТГ (Фонтанский, Крыжановский, Александровский и Новодофинивский сельсоветы);
– Южненская ОТГ (Южненская городская ОТГ, Новобилярский поссовет и Сычавский сельсовет);
– Черноморская городская ОТГ.