В Одесской области снимают кино про апокалипсис после коронавируса (фото)

Режиссером кинофильма выступил Святослав Ребрий. Он выбрал местом съемок город Ананьев в Одесском регионе.
Об этом сообщил житель Ананьева Владимир Седов на своей странице в Facebook.
Кино снимают в стиле фентэзи.
Если коротко, в основе сюжета – аопкалипсис, постигший человечество впоследствии разгула коронавируса.
“Каким будет человечество после эпидемии коронавируса? – пишет Владимир. – В Ананьеве снимают актуальную на сегодня кинокартину. Следите за событиями!”.
Местом съемок храктерных эпизодов стали заброшенные места городка.
Так, актеры в камуфляже, защитных масках и балаклавах то пробираются сквозь густые заросли кустарника, то прячутся в засаде за полуразваленными стенами, а то борются друг с другом на фоне мрачного пустыря.
Руины очень колоритные – как раз в тематике фильма-катастрофы.
Кстати, некоторые роли исполняют местные самбисты и участники боевых действий на востоке.
Фото: Владимир Седов, Facebook
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