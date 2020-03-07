В Одесской области снимают кино про апокалипсис после коронавируса (фото)

Режиссером кинофильма выступил Святослав Ребрий. Он выбрал местом съемок город Ананьев в Одесском регионе.

Об этом сообщил житель Ананьева Владимир Седов на своей странице в Facebook.

Кино снимают в стиле фентэзи.

Если коротко, в основе сюжета – аопкалипсис, постигший человечество впоследствии разгула коронавируса.

“Каким будет человечество после эпидемии коронавируса? – пишет Владимир. – В Ананьеве снимают актуальную на сегодня кинокартину. Следите за событиями!”.

Местом съемок храктерных эпизодов стали заброшенные места городка.

Так, актеры в камуфляже, защитных масках и балаклавах то пробираются сквозь густые заросли кустарника, то прячутся в засаде за полуразваленными стенами, а то борются друг с другом на фоне мрачного пустыря.

Руины очень колоритные – как раз в тематике фильма-катастрофы.

Кстати, некоторые роли исполняют местные самбисты и участники боевых действий на востоке.

Фото: Владимир Седов, Facebook

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