В Одесской области родителей малолетних вандалов накажут за разбитые уличные фонари

В Болграде трое мальчишек, возрастом от восьми до 11 лет, повредили 17 уличных фонарей.

Их вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Так как вандалами оказались несовершеннолетние дети, за хулиганство накажут родителей.

Об этом со ссылкой на решение Болградского райсуда сообщает издание topor.od.ua.

Местным жителям придется заплатить штраф за недостаточно добросовестное выполнение родительских обязанностей. Кроме того, все три семьи будут вынуждены оплатить 420 гривен судебного сбора.

Фото: topor.od.ua

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