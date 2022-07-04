В Одесской области произошел замор рыбы: какую рыбу не стоит покупать

Угрожают ли бомбардировки «Азовстали» жизни в Азовском и Черном морях? Рашисты без остановки бомбят «Азовсталь» все более мощными боеприпасами. Есть опасения, что из-за обстрелов может произойти утечка концентрированного сероводорода в Азовское море, а оттуда в черное. А это угроза всей морской жизни. ПОДРОБНЕЕ

«Жирный одесский бычок», «трупный яд» и «окопные вши»: об экологических последствиях войны С первых дней войны появились мрачные шутки об одесском бычке, который к лету разжиреет, кормясь российскими десантниками. И об украинском черноземе, который будет щедро удобрен телами российских пехотинцев. С другой стороны, «зеленые» уже бьют тревогу, говоря едва ли не об экологической катастрофе.

Какое из мнений ближе к правде и каковы могут быть реальные экологические последствия ведущихся сейчас военных действий? Об этом «Одесская жизнь» расспросила врача-судмедэксперта Бориса Яворского. ПОДРОБНЕЕ