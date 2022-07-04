Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области произошел замор рыбы: какую рыбу не стоит покупать

В Одесской области произошел замор рыбы: какую рыбу не стоит покупать

2 июля во время обследования специалистами рыбинспекции береговой полосы Днестровского лимана был выявлен факт массовой гибели карася серебристого.

Об этом сообщает информационное агентство «Юг.Today».

Большое количество погибшей рыбы специалисты обнаружили на побережье возле села Шабо Шабовской общины Белгород-Днестровского района Одесской области. На отдельных участках побережья ее количество составляло 6-8 особей на один квадратный метр.

Данный факт документирован. Отобраны пробы воды для дальнейшего лабораторного исследования, что позволит выявить причины гибели рыбы.

Поэтому, покупая сейчас стоит избежать покупки на рынке или с рук карасей, особенно карася серебристого.

Напомним, что сейчас (с 15 апреля по 14 июля) действует запрет на нерестовый лов рыбы в реке Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой, другие малые реки Одесской области с их придаточными системами (кроме водных объектов, предоставленных в пользование для целей аквакультуры) в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить