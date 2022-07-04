В Одесской области произошел замор рыбы: какую рыбу не стоит покупать

2 июля во время обследования специалистами рыбинспекции береговой полосы Днестровского лимана был выявлен факт массовой гибели карася серебристого.
Об этом сообщает информационное агентство «Юг.Today».
Большое количество погибшей рыбы специалисты обнаружили на побережье возле села Шабо Шабовской общины Белгород-Днестровского района Одесской области. На отдельных участках побережья ее количество составляло 6-8 особей на один квадратный метр.
Данный факт документирован. Отобраны пробы воды для дальнейшего лабораторного исследования, что позволит выявить причины гибели рыбы.
Поэтому, покупая сейчас стоит избежать покупки на рынке или с рук карасей, особенно карася серебристого.
Напомним, что сейчас (с 15 апреля по 14 июля) действует запрет на нерестовый лов рыбы в реке Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой, другие малые реки Одесской области с их придаточными системами (кроме водных объектов, предоставленных в пользование для целей аквакультуры) в соответствии с требованиями действующего законодательства).