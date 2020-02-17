В Одесской области на ходу загорелся пасссажирский автобус (фото)

Происшествие случилось на улице Нахимова в Измаиле.
Там во время движения воспламенился пассажирский автобус.
Об этом сообщает bessarabiainform.com.
На место оперативно прибыли спасатели. В результате происшествия никто не пострадал.
Однако пламя успело практически дотла сжечь транспортное средство.
По данным местного издания, это автобус местного целлюлозно-картонного завода.
Фото: bessarabiainform.com
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