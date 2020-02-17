В Одесской области на ходу загорелся пасссажирский автобус (фото)

Происшествие случилось на улице Нахимова в Измаиле.

Там во время движения воспламенился пассажирский автобус.

Об этом сообщает bessarabiainform.com.

На место оперативно прибыли спасатели. В результате происшествия никто не пострадал.

Однако пламя успело практически дотла сжечь транспортное средство.

По данным местного издания, это автобус местного целлюлозно-картонного завода.

Фото: bessarabiainform.com

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