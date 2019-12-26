В Одесской области посетителей библиотеки поощряют портретами (фото)

Местный художник Дмитрий Скулинец устраивает там мастер-классы по рисованию и живописи для школьников.

А когда остается время, общается в холле с сотрудниками и читателями, а также пишет их портреты.

Об этом рассказала библиотекарь Наталья Реу на своей странице в Facebook.

“Дмитрий Федорович рисует карандашом или угольком”, – рассказала она.

Живописные встречи стали изюминкой библиотеки. Благодаря им в библиотеку стали чаще заглядывать посетители.

Как говорит Наталья Реу, многие уходят домой довольные и не только с собственным портретом, а и с книгой в руках. Вот такая

получилась своеобразная акция по популяризации чтения печатных изданий.

Фото: Наталья Реу Facebook

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