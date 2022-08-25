В Одесской области посчитали миллионеров

В Одесской области, согласно поданным за 2021 год декларациям, 508 человек получили доход более миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины в Одесской области.

По данным налоговой, «миллионеров» стало больше на 127 человек в сравнении с 2020 году. Общая задекларированная сумма дохода составила 6,8 млрд грн.

Самому старшему из владеющих миллионом гривен и больше – 85 лет, он получил доход за пределами Украины. Самый младший миллионер 14-летним. Свой миллион подросток получил в наследство.

При этом 15 человек из Одесской области задекларировали доход за год, превышающий 100 млн грн и могут называться теперь мультимиллионерами.

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