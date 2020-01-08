fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области пони будет лечить особенных детей

В Одесской области пони будет лечить особенных детей

В селе Броска Измаильского района около четырех лет назад открыли реабилитационный центр для детей.

Там выхаживют детей с инвалидностью, в частности, с диагнозом “Альнур Даун-синдром”, аутисты и отстающий в развитии малыши.

А недавно в центре появился новый “врачеватель” – пони по кличке Мальвина.

Об этом сообщается в группе “Типичный Измаил” в соцсетях.

Животное завезли для того, чтобы дети, которые проходят там лечение, смогли пройти курс иппотерапии.

Для особенных малышей эта услуга будет бесплатной. Кроме того, там за отдельную плату при желании можно будет покатать и других детей.

Фото: “Типичный Измаил” 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить