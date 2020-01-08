В Одесской области пони будет лечить особенных детей

В селе Броска Измаильского района около четырех лет назад открыли реабилитационный центр для детей.

Там выхаживют детей с инвалидностью, в частности, с диагнозом “Альнур Даун-синдром”, аутисты и отстающий в развитии малыши.

А недавно в центре появился новый “врачеватель” – пони по кличке Мальвина.

Об этом сообщается в группе “Типичный Измаил” в соцсетях.

Животное завезли для того, чтобы дети, которые проходят там лечение, смогли пройти курс иппотерапии.

Для особенных малышей эта услуга будет бесплатной. Кроме того, там за отдельную плату при желании можно будет покатать и других детей.

Фото: “Типичный Измаил”

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