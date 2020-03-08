В Одесской области показали два свергнутых памятника Ленину (фото)

На днях изваяние в честь советского вождя демонтировали в селе Голица Болградского района.

На месте фигуры Ильича там установили крест.

Об этом сообщили в группе “Декоммунизация.Украина” в Facebook.

Кроме того, в том же районе снесли памятник Ленину в селе Владичень. Пока осиротевший постамент так и остается пустовать.

Инициаторами демонтажа выступила местная власть.

Как отметили активисты, по их подсчетам, в Одесском регионе осталось еще, как минимум, три памятника советскому деятелю. Так, Ленина заметили в селах Виноградовка, Калчева и Зализничное Болградского района.

Фото: “Декоммунизация.Украина”, Facebook, glavred.info

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