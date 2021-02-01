В Одесской области поймали двух разбойников, совершивших налет на АЗС (видео)

Полицейские поймали двух молодых людей, совершивших разбойное нападение на автозаправку в Лиманском районе Одесской области.

Полицейские поймали двух молодых людей, совершивших разбойное нападение на автозаправку в Лиманском районе Одесской области.

Как сообщили в областном управлении полиции, грабители пришли на АЗС пешком около пяти часов утра. Угрожая пистолетом 20-летнему оператору, они связали парня скотчем, потом отобрали у него личные вещи, а также забрали из кассы и сейфа почти 21 тысячу гривен.

Разбойников удалось задержать спустя два дня. Как выяснилось, один преступник – 31-летний уроженец соседнего государства, проживавший в городе Рени, а второй – 29-летний одессит.

Задержанным объявили подозрение, решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Одессе поймали «телефонного террориста», сообщившего в полицию о минировании отеля на Николаевской дороге.