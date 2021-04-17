В Одесской области пограничники спасли мужчину, едва не утонувшего в водохранилище (видео)

В Одесской области пограничники спасли мужчину, который чуть не утонул в Кучурганском водохранилище.

Об этом рассказали в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.

Так, патрулируя акваторию Кучурганского водохранилища, пограничники заметили в 300 метрах от берега пустую лодку. А подойдя поближе, военнослужащие отделения пограничной службы «Лиманское» увидели в камышах тонущего мужчину, который едва держался за привязанную к лодке веревку. Мужчина долго пробыл в воде и сильно переохладился.

Пострадавшего сразу же вытащили из воды, сняли с него мокрую одежду и приняли меры, чтобы его отогреть, а также вызвали скорую помощь. Вероятно, мужчина в силу своих физических возможностей (у него нет одной руки) не смог самостоятельно забраться в свою лодку. Объяснить откуда он и как оказался в воде рыбак не смог, и никаких документов при нем не было. Его госпитализировали в Раздельнянскую районную больницу.

Сейчас спасенный чувствует себя хорошо. Он оказался жителем соседней Молдовы. После проведения необходимых мероприятий, правоохранители вернут мужчину домой.

Фото пресс-службы Бердянского погранотряда