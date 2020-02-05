В Одесской области планируют приватизировать и продать два порта

Два из них расположены в Одесской области, передает nv.ua со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Речь идет о портах в Белгороде-Днестровском и Усть-Дунайск в Вилково.

После приватизации правительство планирует продать эти объекты.

Как пояснил Владислав Криклий, порты убыточные. Им едва хватает денег, чтобы платить работникам зарплату. Так что надеяться, что появятся желающие взять их в концессию, по словам министра, не стоит.

Фото: ua-1.com

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