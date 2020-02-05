В Одесской области планируют приватизировать и продать два порта

В правительстве Украины рассматривают возможность приватизации нескольких небольших портов.
Два из них расположены в Одесской области, передает nv.ua со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Речь идет о портах в Белгороде-Днестровском и Усть-Дунайск в Вилково.
После приватизации правительство планирует продать эти объекты.
Как пояснил Владислав Криклий, порты убыточные. Им едва хватает денег, чтобы платить работникам зарплату. Так что надеяться, что появятся желающие взять их в концессию, по словам министра, не стоит.
Фото: ua-1.com
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“Как пояснил Владислав Криклий, порты убыточные” – Владик, ты реально тупой? Всего лишь несколько лет назад эти порты работали в прибыль!!! Так, что РАБОТАТЬ не умеет твоя контора…
И, если ты продолжишь назначать начальниками и директорами людей, имеющих самое отдалённое понимание, что есть ПОРТ и как он работает, то скоро всем портам нашей страны прямая дорога в никуда 🙁