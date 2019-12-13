В Одесской области обнаружили подземный канал поставки спирта (фото, видео)

В Лиманском районе пограничники совместно с сотрудниками СБУ разоблачили контрабандистов. Они наладили незаконные поставки спирта на границе с Молдовой.

Как сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры, спиртовой трубопровод проложили, вкопав в землю пластиковый шланг.

Его конец тянулся к заброшенному сельскому дому в районе пограничного пункта пропуска “Кучурган”. Там же нашли пустую тару из-под спирта с характерным запахом.

Еще в четырех бочках хранилось в общей сложности 800 литров спирта.

Правоохранители подтвердили факт незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров вне таможенного контроля. Трубопровод уберут, товар у предприимчивых самогонщиков конфискуют.

Фото, видео: пресс-служба Генпрокуратуры

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