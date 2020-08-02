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В Одесской области наладили масштабную контрабанду сигарет (фото)

В Одесской области наладили масштабную контрабанду сигарет (фото)

В Одесской области СБУ блокировала канал контрабандной поставки в Украину сигарет известных брендов. Их возили оптом, а потом продавали на рынках в Одессе.

Часть товара контрабандисты переправляли в западные регионы страны. Оттуда сигареты вывозили за границу.

Оборот дельцов составлял более 15 млн гривен в месяц, сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

Перевалочной базой контрабандистам служил склад в Овидиопольском районе. Там во время обысков изъяли более 125 тысяч пачек сигарет на сумму более 3 млн гривен.

Напомним,в Одесской области пограничники с помощью дрона выявили крупную плантацию конопли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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