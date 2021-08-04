В Одесской области начали выращивать осетров

В дальнейшем здесь планируют производство черной икры. Для инкубационного цеха закупили 2148 стерлядей и ленских осетров. Пока рыба проходит адаптацию в инкубаторе. В хозяйстве также выращивают мальков бестера (гибрид белуги и стерляди) и альбиноса (гибрид дунайской и каспийской стерляди). Уже к концу года ферма начнет поставлять продукцию своей аквакультуры в рестораны Одесской области, а в следующем году планирует открыть фирменный магазин в Измаиле.

Ранее мы рассказывали о том, как хотят избавить от подтоплений Балковскую.