В Одесской области мужчина искромсал ножом двоих людей (видео)

В Подольске Одесской области поймали 45-летнего мужчину, которого подозревают в двойном убийстве.

Недавно, 13 апреля, в этом городе нашли два трупа – 45-летней женщины и 57-летнего мужчины.

Как выяснилось позже, эти двое выпивали еще с одним мужчиной, который был бывшим сожителем участвовавшей в пьянке женщины. В ходе посиделок троица поссорилась, и гость (бывший сожитель) ушел домой. А через время вернулся с ножом. Женщине он нанес 5 ранений, мужчине – около 30-ти, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Подозреваемого в убийстве могут отправить в тюрьму на длительный срок, вплоть до пожизненного.