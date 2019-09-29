В Одесской области могут закрыть три железнодорожные станции

Работа станций «Березовка», «Рауховка» (Березовский район) и «Дзинилор» (Килийский район) может прекратиться для грузовых перевозок. А «Дзинилор» может прекратить и пассажирские перевозки.

Об этом шла речь на совещаниях в Березовской и Килийской райадминистрациях, сообщает «Трасса Е95».

По железной дороге проводится обеспечение углем детских садов, больниц, школ этих районов. Кроме того, услугами этих станций пользуются соседние районы: Николаевский, Ширяевский и Ивановский.

Но с июля введен дополнительный сбор в размере 7 тыс. грн за каждый вагон, что значительно сократило количество пользователей грузоперевозок железнодорожным транспортом.

Местные предприниматели начали перевозить сельхозпродукцию автотранспортом, что ухудшает состояние дорог.

Власти Березовского и Килийского районов надеются, что решение о закрытии станций будет пересмотрено, и обратятся с соответствующими запросами в “Укрзалiзницю” и Одесскую облгосадминистрацию.

Фото: biz.nv.ua