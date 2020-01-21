В Одесской области масло местного производителя оказалось подделкой

В Украине массово проверили сливочное масло в рамках проекта “Стоп, фальсификат”. А не так давно результаты мониторинга опубликовала на официальном сайте Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Материалы с данными проверок пообещали направить в Минэкономики и сельского хозяйства, а также максимально осветить в СМИ для принятия мер в дальнейшем.

Как выяснилось во время проверки, 16 из 77 украинских производителей вместо сливочного масла предлагают потребителям смеси растительных жиров.

При этом подделки обнаружили в том числе в торговых сетях Одессы и области. Так, среди продуктов-фальсификатов оказалось масло фирмы “Титан” под торговой маркой “Килия”.

Масло “Килия” протестировали в двух лабораториях. В итоге проверка на базе одной из них показала, что в нем содержится 77,32% неживотных жиров, по данным другой лаборатории – 92%. Таким образом, под видом сладкосливочного масла производители выпускали спред из растительно-молочных смесей.

Отдельно проверили масло “Килия”, выпускаемое на заказ для продажи в сети супермаркетов “Таврия В”. Там показатели оказались другими. Согласно данным лабораторного исследования потребслужбы, в продукции “Таврии” нашли 14,25% жиров растительного происхождения.

К слову, по данным УСИ, продукцию ООО “Титан” донедавна поставляли в дошкольные учреждения Одессы. А в Измаильском и Килийском районе этим маслом, по информации издания, до сих пор кормят воспитанников детсадов.

В свою очередь, директор гордепартамента образования Елена Буйневич отметила, что у нас от “Килии” отказались, хотя нареканий на нее не поступало. По словам чиновника, сейчас в одесские детсады завозят масло “Армол” и “Лавита”. Елена Буйневич пообещала, что образцы этой продукции направят на лабораторное исследование.

Фото: feiner-kaese.de

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!