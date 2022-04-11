В Одесской области два дня подряд не фиксируют новых случаев коронавируса

В Одесской области 10 и 11 апреля не выявили ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19.

Но это не означает, что пандемия преодолена, сообщает «Суспільне», побеседовавшее с представителями Минздрава.

«Официально лабораторно подтвержденные случаи у нас не фиксируют, но это не значит, что мы победили пандемию. Это именно официальные лабораторные подтверждения случаи. Это связано и с доставкой материала для проведения ПЦР-диагностики в отдаленные пункты области», – говорит директор лабораторного центра Минздрава Виталий Гончаров.

По его словам, все противоэпидемические ограничения действуют. Значительного скопления людей в регионе нет, поэтому предпосылок для возобновления пика заболеваемости нет. Также большую роль сыграла вакцинация населения, сообщил Гончаров.

Всего за март лабораторно подтвердили 2899 случаев коронавируса, с начала апреля заболели 286 человек, рассказал заместитель директора Одесского лабораторного центра Минздрава Сергей Дементев. В общем, в будние дни фиксируют по 10-20 случаев заболевания, в выходные эта динамика спадает.

Такие случаи, когда за выходные два дня зараженных не фиксировали, уже была в конце марта. В настоящее время Одесская область находится в «оранжевой» зоне. Уровень заболеваемости в регионе 2,6% на 100 тысяч человек. Кровати с кислородом загружены на 2,1%.

«Говорить о том, что в ближайшее время болезнь может отступить, рано, поскольку многие уехали, не делают тесты и не обращаются за помощью по разным причинам: начиная от регионов, где идут ожесточенные боевые действия, заканчивая тем, что уехали и им было не до тестирование», – отметил Дементев.