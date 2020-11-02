В Одесской области будут создавать культурно-креативные пространства (фото)

Методику разработали эксперты общественной организации Odessa wow при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Для ее написания было проведено масштабное исследование культурно-креативных индустрий шести громад в Болградском и Савранском районах области. Опрос прошел в 38 населенных пунктах этих районов, а на вопросы анкеты ответили 2994 респондента. У местных жителей узнавали, какие объекты материального и нематериального культурного и исторического наследия существуют в данных громадах, есть ли в этих селах люди, занимающиеся традиционными и современными ремеслами, какие творческие коллективы активно работают в местных домах культуры.

Собранные данные были обработаны, внесены в базу, а все, что было можно – нанесли на Google-карты. По результатам были напечатаны пособия, которые станут полезным инструментом в руках новых глав ОТГ.

«Подобное исследование проводилось впервые за все годы независимости Украины, – говорит, автор методики, эксперт в области культурных индустрий Виктория Карпенко. – Нашей задачей было показать, что развитие креативных индустрий возможно не только в больших городах, но и на сельских территориях. Мы нашли и показали людей, которые успешно работают в этом направлении, тем самым обеспечивая себя стабильным заработком».

Кроме этого, в ходе работы были выявлены и те, кто хочет перемен и готовы активно работать в этом направлении. Так, было собрано семь команд, которые приняли участие в Идеатоне. Результатом Идеатона стали семь рабочих инвестиционных проектов, которые теперь можно будет реализовать.

«Наша цель – дать людям инструменты, научить их с ними работать и показать, что все возможно, – говорит глава Odessa wow Оксана Кузнецова. – Мы готовы продолжать работу в этом направлении и более того, депутаты областного совета предыдущего созыва проголосовали за выделение в бюджете области более 16 млн гривен на создание семи культурно креативных пространств в громадах области».

Серьезность намерений подтвердил Меморандум о сотрудничестве в сфере экономического и социального развития объединенных территориальных громад Одесской области между ОО Odessa wow и КП «Бюро регионального развития».

Наша справка: Культурно-креативные индустрии в современном понимании этого слова развились в 80-х годах 20 века. К ним относятся медиа, IT, реклама, архитектура, кино, дизайн, фэшн-индустрия и прочие. Важная особенность культурной промышленности заключается в том, что творчество является лейтмотивом конкурентоспособности по отношению к другим видам промышленности.

Только на территории шести громад Одесской области, на территории которых проходило исследование (Савранская, Васильевская, Криничанская, Городненская, Кубейская, Болградская) было выявлено 497 объектов материального и нематериального наследия и креативных ресурсов.

Украина занимает третье место в Европе по объемам продаж продукции народных ремесел.

Фото Андрей Рафаель