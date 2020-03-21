В Одесской области будут считать покупателей в супермаркетах

Об этом сообщает пресс-служба торговой точки.

В магазине во время карантина смогут находиться от десяти до 15 человек одновременно. Сотрудники будут считать, чтобы лимит не оказался превышен.

Ограничения коснутся практически всех регионов Украины, где есть “АТБ”. Но не везде, а только там, где наблюдается торговый ажиотаж.

В Одесской области это будут, в первую очередь, города Балта, Килия и Раздельная. В этих населенных пунктах больше всего раскупают продукты и товары первой необходимости.

В Одессе пока продуктового бума нет, поэтому магазины будут работать в обычном режиме.

Фото: dpchas.com.ua

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