В Одесской области автомобилисты спасли котенка на трассе (видео)

Случай произошел в районе поселка Авангард, что в Овидиопольском районе.

Историей поделились в группе “ПодслушаноОдесса” на Facebook, выложив видео в соцсетях.

Так, на ролике видно, как на оживленную трассу выбежал котенок. Животное испуганно металось по дороге, новоря попасть под колеса, а потом в машину запрыгнуло под капот.

Увидев это, неравнодушные автомобилисты, бросив их транспортные средства, кинулись спасать усатого зверя. Котенка достали из-под капота. Один их путников забрал его с собой и унес.

Фото: vsluh.ru

Видео: паблик “ПодслушаноОдесса”