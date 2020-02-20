fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В одесской обладминистрации поделились планами по обновлению придунайских водоемов

В одесской обладминистрации поделились планами по обновлению придунайских водоемов

Сухая теплая погода без особых осадков в этом году привела к угрозе обмеления придунайских водоемов Одесской области, в частности, озер Сасык и Катлабух.

Об этом рассказали на заседании научно-технического совета, передает пресс-служба обладминистрации.

Специалисты считают, что спасти их помогут комплексные реанимационные меры. В обладминистрации думают над тем, чтобы разработать план мероприятий по восстановлению экосистемы. При этом собираются учесть последние климатические изменения в регионе.

Кое-какие шаги уже наметились. Так, например, чтобы наполнить озеро Сасык, его хотят соединить с морем. О необходимости этой меры уже неоднократно говорили экологи. Теперь власти обещают взяться за дело всерьез. В первую очередь, для этого придется возвести гидротехническое сооружение.

Есть также планы по наполнению водой озера Катлабух, расположенного в Измаильском районе, где из-за обмеления уже гибнет рыба, вымирает тамошняя флора и фауна. Из-за загрязненности Дуная, самотеком его наполнить не получится. Придется круглосуточно подкачивать с помощью насосной станции около 100 дней.

В обладминистрации намерены в ближайшее время вплотную заняться вопросом возобновления экосистемы. Для реализации задуманного будут просить у облсовета денег из бюджета. Кроме того, за финансовой помощью обратятся в госагентство водных ресурсов.

Фото: od-region.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить