В одесской обладминистрации поделились планами по обновлению придунайских водоемов

Сухая теплая погода без особых осадков в этом году привела к угрозе обмеления придунайских водоемов Одесской области, в частности, озер Сасык и Катлабух.

Об этом рассказали на заседании научно-технического совета, передает пресс-служба обладминистрации.

Специалисты считают, что спасти их помогут комплексные реанимационные меры. В обладминистрации думают над тем, чтобы разработать план мероприятий по восстановлению экосистемы. При этом собираются учесть последние климатические изменения в регионе.

Кое-какие шаги уже наметились. Так, например, чтобы наполнить озеро Сасык, его хотят соединить с морем. О необходимости этой меры уже неоднократно говорили экологи. Теперь власти обещают взяться за дело всерьез. В первую очередь, для этого придется возвести гидротехническое сооружение.

Есть также планы по наполнению водой озера Катлабух, расположенного в Измаильском районе, где из-за обмеления уже гибнет рыба, вымирает тамошняя флора и фауна. Из-за загрязненности Дуная, самотеком его наполнить не получится. Придется круглосуточно подкачивать с помощью насосной станции около 100 дней.

В обладминистрации намерены в ближайшее время вплотную заняться вопросом возобновления экосистемы. Для реализации задуманного будут просить у облсовета денег из бюджета. Кроме того, за финансовой помощью обратятся в госагентство водных ресурсов.

Фото: od-region.in.ua

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