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Новости Одессы и Одесской области

В одесской мэрии считают, что сдача в аренду квадратных метров Дома Руссова – афера

В одесской мэрии считают, что сдача в аренду квадратных метров Дома Руссова – афера

Дом Руссова улице Садовой на данный момент является объектом строительства и реставрации. В нем пока что даже нет никаких коммуникаций. Поэтому кто и что собирается там сдавать в аренду, заместителю мэра Одессы Петру Рябоконю неизвестно.

Такой комментарий заместителя главы Одесского городского совета Петра Рябоконя появился на YouTube канале горсовета «Думская, 1».

Петр Рябоконь признался, что слышал о том, что квадратные метры в Доме Руссова по адресу Садовая, 21 сдают в аренду, но самих объявлений не видел. По этому поводу он сказал: «Попробуйте взять в аренду. Пойдите и попробуйте взять в аренду. А я на вас посмотрю. Через месяц, через два, через три».

По его информации, здание Дома Руссова является объектом реставрации. И пока еще не пройдена определенная процедура сертификация дома, он является объектом строительства.

«Что там, кто там собирается сдавать в аренду… В доме нет ни электроэнергии, по какой-то постоянной схеме, ни воды, отопления и так далее. Я официально заявляю, что коммуникаций в доме не существует. Там голые пустые пространства, без дверей, без перегородок, без много чего», – сказал заместитель городского главы.

Напомним, что нам удалось найти объявление   о сдаче целого этажа в Доме Руссова на Садовой. Помещения по сей день предлагают арендовать под бутик, ресторан или офис. Цена за один квадратный метр варьируется от 10 до 50 долларов.

Фото: Мария Котова

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Артем Виноградов
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